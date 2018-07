di Antonio Gravante

Il Pomezia ha cominciato a lavorare da oggi per preparare il prossimo campionato di Eccellenza. La squadra del patron Bizzaglia, dopo due giorni di test al Comunale di via Varrone, sabato mattina si trasferirà a San Donato Val Comino per aumentare i carichi di lavoro e compattare i nuovi arrivati al gruppo confermato dalla passata stagione.

Capitan Baylon e compagni rimarranno in provincia di Frosinone sino a venerdì 3 agosto prima di iniziare la lunga serie di test amichevoli. Il confermato mister Gagliarducci può contare su un organico composto da ventisette giocatori. <Abbiamo stravolto la formazione dello scorso campionato. Questo è vero. Ma siamo stati bravi ad allestire una rosa tecnicamente attrezzata per puntare al salto in Serie D», dichiara il presidente Nazareno Cerusico. «Abbiamo ingaggiato molti giocatori in grado di spostare gli equilibri nella categoria. Adesso non ci resta che lavorare sodo per arrivare nella migliore condizione possibile al debutto in campionato».



Questa la rosa:

Portieri

Leonardo CALISSE, (2000), Giampaolo MASTELLA (1995), Marco SABATINI (2000) e Andrea FALASCONI (2001)



Difensori

Carlo BAYLON (1982), Federico CELLI (1992), Nicholas DI NEZZA (1996), Roberto GALEAZZI (1997), Alessio MORELLI (1999), Daniele PAGLIA (1998)



Centrocampisti

Federico DE SANTIS (1992), Andrea DI VENTURA (1991), Matteo LAURATO (1989), Marco LO PINTO (1993), Federico MORIERO (1996), Felice PREVETE (1987), Matteo TORTORA (1998), Matteo SPERATI (1999), Agostino DI AGOSTINO (2000), Alessandro CAMPO (2000), Christian CONTI (1999)



Attaccanti

Andrea BIZZAGLIA (1999), Cristiano BUSSI (1989), Tommaso GAMBONI (1984), Erik LAGHIGNA (1993), Edoardo ONORATO (1992) Lorenzo BIDOLI (2000)

