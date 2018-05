di Andrea Gionti

Quasi un mese fa si è chiuso il campionato di Promozione con il mancato ingresso nei play-off da parte del Terracina. Un quarto posto di rabbia con il gradino più basso del podio sfumato per un soffio, ma il club tigrotto è già al lavoro per la prossima stagione, come è confermato dal presidente Luciano Iannotta, che, secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe interessato a rilevare il titolo del Racing Fondi, retrocesso lo scorso week-end in serie D. Per ora tante voci, contatti indiretti, ma niente di ufficiale.



«Peccato per come è andata a finire l’annata, con i play-off falliti per un nulla. Il nostro obiettivo è di riportare il Terracina dove merita. Ripartiremo con più voglia e determinazione anche per rispetto verso la nostra tifoseria che non ci ha fatto mai mancare il suo supporto». Il prossimo tecnico sarà ancora Ezio Castellucci? «Allo stato attuale la situazione è in divenire – continua il numero uno Iannotta – Lui è stato un valore aggiunto per l’intero ambiente. Ancora non ci siamo sentiti dal termine del campionato, i programmi sono di alto livello e per portarli avanti c’è bisogno di condivisione». Siamo a fine maggio ma il mercato è già bollente.

