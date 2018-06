di Emiliano Papillo

Il Real Cassino che ha annunciato qualche giorno fa il nome del nuovo tecnico in Fabio Gerli, ex Città di Anagni e quello del ds, Nando Carbone, da 40 anni nel mondo del calcio con esperienze tra le altre a Sant'Apollinare, Cassino ed Isolaliri, ha piazzato il primo colpo di mercato. La compagine cassinate che parteciperà al prossimo campionato di Promozione dove vuole recitare un ruolo da protagonista, si è assicurato le prestazioni del portiere Andrea Mouton con esperienze a Cassino, Anagni ed Arce. Un primo acquisto che dimostra la volontà della società del presidente Valente e del vice Francesco Angione di puntare in alto. Tra l'altro la stessa società ha presentato con poche speranze anche domanda di ripescaggio in Eccellenza.



Ma non solo Real Cassino. Anche le altre squadre ciociare che parteciperanno al campionato di Promozione sono molto attive, in particolare il Monte San Giovanni Campano. I monticiani dei co presidenti Mastrantoni e Sigismondi dopo essersi assicurati l'esperto Ezio Castellucci in panchina ed Ernesto Terra come ds hanno ingaggiato Brahushay, Padovani e Seppani dall'Anagni e Grillotti dal Casalvieri. Ma il vero colpo di mercato potrebbe arrivare nelle prossime ore. Si tratta del bomber Mattia Perrotti ex Anagni che per la prima volta in carriera giocherebbe in Promozione. Oltre 120 reti in carriera e per la prima volta dopo tante stagioni nel 2017-2018 non in doppia cifra, Perrotti è però seguito anche da un paio di squadre di Eccellenza laziale. Ma ha ammesso la trattativa con il Monte che potrebbe anche andare a buon fine.



Per quanto riguarda le neopromosse, il Ferentino del presidente Antonio Ciuffarella tratta il bomber Francesco Ambrifi, sarebbe un ritorno per lui, mentre l'Anitrella di mister Angelo Bottoni dopo Francesco Cardinali e Roberto Celenza punta su un difensore centrale.



Il Paliano di mister Francesco Russo ha già ingaggiato Romaggioli e Petrucci ed a breve potrebbe annunciare nuovi arrivi. L'Alatri al momento è ferma all'arrivo di mister Marco Frioni in panchina così come il Roccasecca di mister Manzi. Fermo il Casalvieri che ha confermato mister Maurizio Rufo.

