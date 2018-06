Il Sant’Angelo sarà più… Forti Accordo con l’ex Semprevisa

di Tiziano Pompili

Il Sant’Angelo Romano riparte con le consuete ambizioni. La società del presidente Massimiliano Lucani, protagonista negli ultimi quattro anni di due terzi posti (tra cui quello dello scorso maggio con successivo play off perso contro l’Atletico Lariano) e due quarti posti, vuole essere ancora protagonista e per farlo ha trovato l’accordo con un allenatore di spessore come Marco Forti, reduce da una tormentata stagione iniziata in Eccellenza al Monte Grotte Celoni (ma senza l’ufficialità dell’incarico) e conclusa con una retrocessione al play out di Promozione con la Semprevisa.



«Ho scelto Forti dopo aver valutato una serie di profili – spiega il presidente Massimiliano Lucani – Abbiamo trovato un’immediata empatia e una condivisione di diversi obiettivi sia di mercato che di stagione. Del vecchio rimarranno pochi elementi, ma siamo abituati alle rivoluzioni e non ci spaventano. Le ambizioni rimarranno inalterate: vogliamo cercare di essere protagonisti anche l’anno prossimo». Tra i confermati non ci sarà con ogni probabilità il bomber Cecchini, che ha siglato 14 reti nella metà della stagione giocata con la maglia del Sant’Angelo Romano.

