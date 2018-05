Il Tor di Quinto entra in semifinale, Ostia Mare, messo ko il Trastevere

Il Tor di Quinto Juniores nella corsa al titolo italiano riservato alle società dilettanti non conosce ostacoli. Ha vinto in casa per 3-0 contro l'Alba Adriatica. Quarto match di questa fase finale senza incassare reti per la formazione del presidente Testa. Le reti sono state firmate da Libertini per due volte arrivato a quota 4 e Sornoza. In tribuna tanti osservatori, tra cui il preparatore atletico del Sassuolo Fabrizio Tafani. « E' una squadra che scoppia di salute - ha detto quest'ultimo - si vede l'ottivo lavoro di Polino e di tutti i collaboratori e dello staff. Molti ragazzi hanno valori tecnici superiori alla media, sono sotto età, ma hanno delle ottime basi per emergere».

Il prossimo impegno sarà contro il Canicatti in casa e il 9 in Sicilia.



Nella competizione riservata alle società di serie D, sempre junores, l'Ostia Mare ha vinto il match d'andata in casa contro il Trastevere per 1-0. La rete è stata di Pellegrini. Sabato il ritorno al Trastevere Stadium



