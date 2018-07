Tor di Quinto, sono diventati 107 i giovani "prof": l'ultimo è Libertini

di Paolo Baldi

Sei giovani del Tor di Quinto juniores vice campione d'Italia sono stati ceduti ufficialmente dalla società di via del Baiardo a società professionistiche. In tutto fino ad ora sono stati 107 i ragazzi cresciuti nella società rossoblù gestita da Massimo Testa che hanno raggiunto i placoscenici importanti del calcio italiano.

Il primo in assoluto è stato Matteo Rinaldi, centromediano finito al Foggia, il secondo Stefano Desideri passato alla Roma. Il primo lo scelse Zeman, l'altro Marco Quadrini.



Gli ultimi della lunga lista, sono stati ceduti in questi giorni. Si tratta di Alessandro De Julis e Alessio Maestrelli, finiti al Frosinone; Gianluca Libertini, Adrea Pellegrini e Samba Thiam Pape sono invce andati al Benevento, con il primo grande protagonista delle finali regionali e nazionali, che sarà aggregato alla prima squadra. Altre trattative con il Frosinone sono in corso anche definire il passaggio di Leonardo Temperini, Christian Morelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA