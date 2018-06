Delusione Tor di Quinto: niente bis tricolore, la Lastrigiana vince ai rigori

di Paolo Baldi

Non riesce il bis al Tor di Quinto nel campionato nazionale juniores.

A Firenze i blougrana hanno perso la finale ai rigore contro la Lastrigiana per 8-6.

I tempi regolamentari erano terminati 2-2. Il Tor di Quinto ha chiuso ii primo tempo in svantaggio di un gol. Nella ripresa c'è stato il pareggio e il sorpasso con i gol di Sornoza e Corsetti.

Infine, il pari dei toscani. che ha portato al prolungamento della partita.

Nella sequanza dei rigori sono andati a segno per i romani, Muscuso, Mattei, Libertini, mentre il tiro di Pellegrini è stato parato dal portiere.

