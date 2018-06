di Ugo Baldi

Il Tor di Quinto giocherà la seconda finale scudetto consecutiva della categoria juniores. La formazione romana ha superato nella gara di ritorno il Canicattì per 2-0. I gol sonno stati firmati dal bomber Libertini nella ripresa.

All'andata aveva vinto sempre il Tor di Quinto per 2-0. Pertanto la squadra ha superato tutti i turni dei play-off senza subire una sconfitta. « Ci tenevo molto a raggiungere questo traguardo - ha commentato il presidente Testa - che è arrivato per merito dei ragazzi del tecnico e dello staff. Ci vediamo a Firenze »

La finale è in programma sabato 16 a Firenze.





