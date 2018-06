Il Trastevere, Betturri e le novità: «Pronti parecchi colpi e di qualità»

di Ugo Baldi

Trastevere anno zero. La società ha deciso di ripartire da Fabrizio Perotti, allenatore in campo, e da Stefano Mattiuzzo nel ruolo di ds. L’obiettivo è quello di tentare l’assalto alla serie C. L’annuncio delle novità, anticipate da Il Messaggero, lo ha dato il presidente Pierluigi Betturri, che vuole aprire un nuovo ciclo per il sodalizio amaranto. Mister Perrotti (che a Monterotondo sarà sostituito da Claudio Solimina...) ha guidato San Cesareo, Arzachena, oltre a Isola Liri, Ferentino, Boville Ernica, Morolo, Gaeta, Maccarese ed Eretum nell’ultimo campionato. «Ho sposato il progetto Trastevere innanzitutto per la serietà e il nome che ha questa società che sono di prestigio e una garanzia», spiega il nuovo tecnico amaranto. «Un grazie va naturalmente alla società che mi ha dato questa possibilità e al diesse Mattiuzzo, che conosco da tempo. Con lui c’è molta sintonia sotto il profilo professionale poiché ha grande esperienza».

Le motivazioni e le ambizioni non mancano al “Principe” di Frosinone, soprannome che gli è stato dato dai tifosi gialloblù quando giocava con la formazione canarina. «Anche se ho esperienza di panchine, ogni inizio di stagione parto sempre con grande entusiasmo. Con il Trastevere naturalmente tutto questo è amplificato perché i presupposti per fare bene ci sono tutti».

LE NOVITA’

Come sarà il nuovo Trastevere? «Una squadra dinamica, veloce e concreta, al di là della scelta di un modulo rispetto ad un altro. E’ chiaro che ci adatteremo alla rosa che avrò a disposizione, secondole caratteristiche dei ragazzi». Stefano Mattiuzzo, invece, si porta in dote esperienze a Genova, Messina, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, San Benedetto e Civita Castellana. «Anche a me l’entusiasmo non manca», sottolinea. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e progettare programmi ambiziosi».

IL PRESIDENTE

Il presidente Betturri spiega cosa l’ha spinto a fare queste ultime scelte. «Abbiamo puntato su un tecnico e un direttore sportivo di esperienza e personalità. Con entrambi c’è stata subito grande sintonia. Il mercato? Non sono solito fare proclami, ma abbiamo in progetto di portare in rosa giocatori di assoluto valore, di qualità ed esperienza. Non è ancora il momento di annunciare nuovi acquisti, ma credo che nelle prossime ore qualche novità potrebbe già esserci». Il primo colpo sarà il centrocampista Daniele Crescenzo (ex Monterosi) mentre l’attaccante David Lorusso, 20 gol, è conteso da Carpi e Perugia. L’inizio della preparazione avverrà a fine luglio a Roma nel Trastevere Stadium.

© RIPRODUZIONE RISERVATA