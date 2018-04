di Paolo Baldi

I bambini della scuola calcio del Trastevere calcio giocheranno in piazza San Pietro davanti a Papa Francesco. L'appuntamento è per mercoledì 11 aprile alle ore 9, in occasione della consueta Udienza Generale di Papa Francesco. In scaletta c'è la manifestazione "Giochi in Piazza S. Pietro" un evento organizzato dalla Lega Pro con la finalità di divulgare e promuovere i valori dello sport e del calcio in particolare.

Il programma prevede la partecipazione di bambini, ragazze e ragazzi in mini-partitelle che si disputeranno su tre piccoli campi allestiti, nel rispetto del luogo, al centro di piazza S. Pietro.

Il Trastevere calcio ha l'onore di essere una delle squadre invitate a questo prestigioso e gioioso evento – le altre sono la Reggiana, Feralpisalò, Pisa, Livorno - a coronamento del suo quotidiano impegno nella diffusione, attraverso il calcio, dei fondamentali valori sportivi, oltre che nella divulgazione dell'idea costante contro ogni forma di violenza o razzismo.

« Siamo onorati e felici di partecipare a questo importante appuntamento - ha detto il presidente Pier Luigi Betturri - e anche emozionati . Oltrettutto la nostra società, attraverso la lunga cooperazione con la Comunità di Sant'Egidio è da sempre promotrice di un messaggio di pace pertanto sarà una giornata storica per la nostra società» .



La società rionale ha spedito Peres in prova al Frosinone.

Il Trastevere calcio è lieta di comunicare che il proprio centrocampista classe 2003 Andrea Peres sarà in prova per un pomeriggio con il Frosinone calcio. Il calciatore è fresco vincitore del Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Giovanissimi del Lazio.

