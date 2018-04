Il Verona supera il Cagliari 1-0 e continua a sperare

di Redazione Sport

La speranza è davvero ultima a morire. Grazie ad un rigore di Romulo, concesso su fondamentale assistenza della Var, il Verona risorge e conquista tre punti fondamentali per tenere accesa la lotta salvezza. Al tappeto invece un Cagliari molle, senza idee e, a questo punto, con la panchina di Lopez in forte scricchiolio. Il Verona batte anche l'incredulità dei tifosi, rabbiosi prima della gara per la pessima prestazione di Benevento. Rispetto al match in terra campana forse non è un'altra squadra quella che supera i sardi, solo che la formazione di Pecchia ci mette quell'applicazione, quella concentrazione, quella minima voglia di fare risultato che a Benevento era stata del tutto assente. Complici proprie le numerose assenze in avvio Pecchia si affida al tandem offensivo Aarons-Cerci con forze nuove a centrocampo vedi gli innesti di Fossati e Zuculini. Nel Cagliari è Sau a fare coppia d'attacco con Pavoletti. Gara molle, sotto ritmo sino all'episodio del rigore. Tiro da fuori di Fossati, Pavoletti ci mette il braccio. Valeri non vede, onestamente il tocco è visibile solo grazie al replay televisivo. La Var richiama il direttore di gara che assegna cosi il penalty che Romulo trasforma nonostante Cragno per poco non lo pari. Ancora Var a decidere nella ripresa. Sugli sviluppi di un angolo Zuculini trova la zampata del raddoppio. Ma la Var vede l'offside di Cerci e annulla. Il Cagliari sfiora il pari in due occasioni. Prima un colpo di testa di Pavoletti esce di un soffio, poi una «puntata» di Faragò è sventata alla grande dai riflessi felini di Nicolas. Il Verona non è ancora morto, il Cagliari in netta crisi. E la salvezza per entrambe un romanzo ancora tutto da scrivere e decifrare.

