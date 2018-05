Villalba, mister Ferranti: «E' un traguardo che abbiamo meritato»

di Enrico Zarelli

Il deus del trionfo villalbese è Mauro Ferranti. Uno di casa a Villalba, che aveva guidato la juniores nella passata stagione e che da anni è nei quadri tecnici del club di Via Pantane. E’ subentrato a Daniele De Filippo il 2 febbraio scorso, dopo la sconfitta subita con il Sant’Angelo e che era costata al Villalba la vetta del girone. Un compito delicato, quello affidato a Ferranti, con una squadra già costruita e senza più possibilità di innesti. Con il garbo e la determinazione che lo contraddistinguono, mister Ferranti ha realizzato l’impresa. «Sento una grandissima gioia per un traguardo sudato e conquistato meritatamente - ha dichiarato il tecnico biancorossoblu - ci teneva la società e ci tenevano i ragazzi. Sono stati mesi complicati, con tante partite da non poter sbagliare. Sono contento perché la dirigenza ha creduto in me. Voglio dedicare questa vittoria alla squadra e a mia figlia, alla quale ho tolto del tempo per poter affrontare questa avventura. Non ho pensato mai al dopo: sto vivendo un momento fantastico e voglio godermelo fino in fondo. Io resto legato al Villalba, a prescindere».



