Il Villalba espugna Subiaco e resta al comando. Doppietta di Pietrangeli

di Enrico Zarelli

Per un finale di stagione da thriller ci voleva il ritorno del bomber. Il Villalba espugna il campo della Vis Subiaco per 2-0. Un successo non facile, sulla carta come sul campo. Il matador della sfida è Pietro Petrangeli, a secco da diverse giornate, capace di assestare due colpi belli quanto importanti. Un missile calciato dai trenta metri ed un preciso colpo di testa su servizio di Petroccia, sono le firme di Petrangeli sul confronto con la Vis Subiaco. Firme di peso, considerando l’assenza di Prioteasa e di altri elementi di spicco nella squadra di mister Ferranti. A quattro giornate dal termine del campionato, il Villalba riesce a mantenere il distacco (-2) dal Pro Roma. Domenica prossima allo stadio Ocres arriverà il Guidonia, per un derby inaspettatamente decisivo fino a pochi turni fa. La squadra di Alberghini è tornata pericolosamente a ridosso della zona play-out, raccogliendo un solo punto nelle ultime tre giornate e perdendo in casa 2-0 con il Cantalice. Da parte sua il Villalba non può più permettersi di lasciare punti per strada. Perché tra i dilettanti gli scontri diretti vinti servono solo per l’orgoglio. Per conquistare l’Eccellenza servono vittorie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA