Il Villalba si complica la vita; perde a Magliano.La Pro Roma ora è a -1

di Enrico Zarelli

Una sconfitta che potrebbe costare cara al Villalba. E’ quella subita dalla squadra di Mauro Ferranti contro la Maglianese. La formazione sabina, in una posizione tranquilla della classifica, si aggiudica il match grazie ad un gol di Cardella, siglato al quarto d’ora della ripresa. Una partita stregata, quella del Villalba, che ha mancato in più occasioni il gol e sempre in circostanze bizzarre, considerando il tasso tecnico degli uomini di Ferranti. Si gioca sulla terra battuta, e già questo complica i piani del Villalba, che però non rinuncia a fare la gara. Le chances più incredibili capitano sui piedi di Iannotti e Petrangeli. Il primo fallisce un gol sulla linea ed un altro a portiere battuto, il secondo spedisce la palla sulla traversa calciando ad un metro dalla porta. La beffa arriva con il gol dei padroni di casa. Una rete che vale l’intera posta in gioco. Su un calcio d’angolo per la Maglianese, Di Stefano respinge il pallone che torna in mezzo all’area: Cardella tira al volo e riesce a mettere il pallone nel sacco. Il ko del Villalba permette all’inseguitrice Pro Roma (che in casa travolge 4-0 il Morandi) di ridurre la distanza di un solo punto. A tre giornate dalla fine del campionato al Villalba ora non resta che vincere, perché anche in caso di arrivo a pari punti a nulla varrebbero gli scontri diretti, entrambi a suo favore nei confronti dei capitolini. Anche il calendario non è dei migliori per la capolista che mercoledì affronterà la Luiss in casa, poi il Poggio Fidoni in trasferta, per chiudere allo stadio Ocres con la Vigor Perconti impegnata nella lotta per i play-off.

