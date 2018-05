Inghilterra, Alexander Arnold la novità nella lista per i Mondiali

di Redazione Sport

Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha annunciato la lista dei 23 giocatori che si recheranno ai Mondiali di Russia 2018 e la grande novità è l'inclusione del giovane esterno del Liverpool Trent Alexander Arnold. Anche il difensore del Chelsea Gary Cahill e il portiere del Burnley Nick Pope sono entrati nella lista, mentre esce Joe Hart, il portiere che ha difeso la porta dell'Inghilterra nella Coppa del Mondo 2014 e agli Europei 2012 e 2016. L'Inghilterra è inserita nel Gruppo G della Coppa del Mondo con Belgio, Tunisia e Panama. Il Mondiale di Russia 2018 si giocherà dal 14 giugno al 15 luglio. Southgate ha osservato che «i tifosi avranno motivo di essere entusiasti» per il torneo. «È un gruppo giovane, ma con giocatori veterani molto importanti, penso che il bilanciamento della squadra sia buono, sia in termini di esperienza, carattere e posizioni», ha detto l'allenatore. «Abbiamo molta energia e buon fisico, ma i giocatori sono anche a loro agio con il possesso della palla e penso che i tifosi saranno in grado di vedere lo stile che stiamo sviluppando». Southgate ha spiegato che Alexander-Arnold, 19 anni, ha conquistato un posto nella lista per la grande stagione che ha fatto al Liverpool. «Questa prima chiamata per Trent Alexander-Arnold è ben meritata», ha detto Southgate. «Possiamo chiamare ragazzi giovani e non li chiamiamo a causa della loro età, ma se lo meritano per le loro prestazioni». Oltre ai 23 convocati, Southgate ha nominato altri cinque giocatori che potrebbero ottenere un posto nella lista finale in caso di infortunio di qualche giocatore.



Questi i convocati: Portieri - Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley). Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker, John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham Hotspur), Phil Jones, Ashley Young (Manchester United). Centrocampisti: Eric Dier, Dele Alli (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Jordan Henderson (Liverpool), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea/Crystal Palace). Attaccanti: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal) Harry Kane (Tottenham Hotspur). Giocatori di riserva: Tom Heaton, James Tarkowski (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Brom) e Adam Lallana (Liverpool).

