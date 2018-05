Inghilterra, Lampard nuovo allenatore del Derby County

di Redazione Sport

L'ex centrocampista Frank Lampard è il nuovo tecnico del Derby County, club che milita nella Championship inglese. L'ex capitano del Chelsea, che prenderà la guida della squadra con effetto immediato, ha firmato un contratto triennale. «Sono felice di avere qualcuno del calibro di Frank come nostro nuovo manager», ha detto il presidente esecutivo del club Mel Morris. «Sono sempre stato un ammiratore di Frank sia come giocatore che come persona. Quella impressione è stata rafforzata quando l'abbiamo sondato per questo ruolo, la sua passione e umiltà hanno brillato in egual misura». «Guidare un club di grande tradizione e storia come il Derby County è quello che ho sempre voluto dopo aver chiuso come calciatore. Per me è una grande opportunità», ha aggiunto Lampard. «Ho trascorso molto tempo a discutere del ruolo e degli obiettivi del club con il Presidente e i membri del consiglio di amministrazione. L'obiettivo è arrivare ai playoff promozione e portare i talenti del nostro settore giovanile in prima squadra».

