Inghilterra, Svezia, Croazia, Russia: si scelgono le altre semifinaliste

Ai quarti di finale, e pure contro la Svezia. Mica con la Germania, non certo con il Portogallo o la Spagna. Sì, è tutto vero: stavolta l'Inghilterra, a Samara, può riscrivere la storia, che nel Mondiale non è granché. E' ferma al 66, quando la Nazionale dei Tre Leoni si mangiò in finale a Wembley la Germania di Franz Beckenbauer. Quel giorno è entrato nella storia per il gol fantasma di Geoff Hurst (che in partita siglerà una tripletta). Era la squadra del mitico Gordon Banks e di Jack Charlton. Passano gli anni e di talenti ne abbiamo visti, di vittorie no. Stavolta oltre la Manica ci credono, il traguardo è alla portata. L'elegante ct Gareth Southgate, il Di Biagio inglese, è passato dalla casualità della panchina alla certezza di giocarsi la gloria. E' la Nazionale di Kane, che morde come uno dei Tre Leoni, che è il capocannoniere del torneo, sei reti, pur avendo giocato una partita in meno, perché sempre l'elegante Southgate ha voluto così. Doveva riposare.



SCELTA VINCENTE

L'Inghilterra, nella partita contro il Belgio, ha scelto di far parte del tabellone facile, ora ha l'obbligo dovere di arrivare fino in fondo, poi God save the Queen. Tutto è lecito ormai, specie dopo aver vinto l'ultimo tabù, quello che vedeva l'Inghilterra maledettamente sconfitta ai calci di rigore. Con la Colombia è andata diversamente, anche grazie a Pickford, finalmente un portiere all'altezza. La Svezia è avversario tosto è quello che, per vari giochi del destino, perfino rivaluta Ventura. Ah ma come, avete visto dove è arrivata la Svezia, la squadra che ha fatto fuori l'Italia? Sì abbiamo visto, ma Ventura non è rivalutato, anzi il rimpianto e la rabbia, da queste parti, non fa altro che montare ancor di più. E' la Svezia degli anonimi, non di Ibra, che ha smesso di sentirsi indispensabile e ora fa gli auguri alla sua Nazionale, da lontano. Questo sì, un successo di ct Anderson. E tra gli svedesi c'è anche un uomo che soffre, il capitano Andreas Granqvist, al quale è nato il figlio mentre è in Russia a giocarsi la semifinale della Coppa del Mondo. Soffre per modo di dire: magari spera di vedere il figlio con qualche giorno di ritardo, Inghilterra permettendo. Di là c'è Russia-Croazia, altro Davide contro Golia. Ma le sorprese sono sempre pronte a intervenire. L'Inghilterra fa sul serio, così come la Croazia tutto talento. Tocco di palla contro corsa sfrenata. E giocare contro la squadra di casa non è mai semplice.

