Inghilterra, Vardy dice addio alla nazionale dei Tre Leoni

L'attaccante Jamie Vardy ha annunciato l'addio alla nazionale dell'Inghilterra per potersi concentrare sul Leicester. «Ad esser sinceri è una idea che mi girava per la testa da un pò -spiega il giocatore 31enne al Guardian-. Ho già detto a Southgate che credo sia meglio che punti sui giovani per dargli la possibilità di crescere a livello internazionale». Southgate e Vardy hanno comunque convenuto che le porte della nazionale dei 'Tre Leonì non verranno chiuse completamente, in caso di carenze di organico in attacco il giocatore del Leicester si è detto pronto a dare una mano. Con l'Inghilterra Vardy ha segnato 7 gol in 26 partite partecipando agli Europei del 2016 e ai Mondiali di Russia.

