Ingretolli e il ritorno al gol: «Flaminia mi hai trattato come un vero Re»

di Ugo Baldi

Cristiano Ingretolli, classe 94, da Palestrina, è rinato calcisticamente a Civita Castellana con la Flaminia. Quindici presenze e otto gol lo hanno riportato nella lista dei bomber che contano in serie D. In precedenza a Fano e Macerata in Lega Pro aveva realizzato zero reti. A dicembre è arrivato nella squadra rossoblù pescato dal diesse Gigi Coni e con mille interrogativi alle spelle. Invece, Coni ha vinto la scomessa tanto che l'attaccante è diventato a suon di reti il beniamino della tifoserie locale . « A Fano e Macerata - racconta Ingregol - ho trascorso due stagioni difficili anche perchè sono stato relegato in panchina, a Civita ho trovato l'ambiente e gli stimoli giusti, un tecnico che mi ha dato fiducia, una società ben organizzata, professionale e che ha creduto in me e dei compagni di squadra che mi hanno sempre sostenuto anche quando ho sbagliato gol che sembravano fatti. Sono stato da Re».

Il futuro:« Quello che arriverà mi prendo. A Civita sono stato bene pertanto vediamo che che accadrà»

