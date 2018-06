Speciale Mondiali, con Il Messaggero la Coppa del mondo in Russia a 360 gradi

I Mondiali in Russia a 360 gradi.



Questa mattina Il Messaggero offrirà ai lettori un inserto gratuito interamente dedicato alla rassegna planetaria. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo: sedici pagine ricche di curiosità, notizie, approfondimenti, numeri.



Una panoramica sulle stelle della rassegna, sugli stadi russi, sui risvolti economici della manifestazione, sui campioni.



E naturalmente non mancherà il tabellone con il calendario, perfetto per seguire la competizione partita dopo partita.







