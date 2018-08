di Emiliano Papillo

Nuovo colpo di mercato per l'Insieme Ausonia del presidente Alessandro Anelli che nella serata di oggi ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Enea Coppola, 30 anni ex Giugliano, Ercolanese, Turris e Nocerina. Si è messo subito a disposizione del confermato tecnico Roberto Gioia nel ritiro di Acquafondata dove la compagine ciociara sta preparando la stagione 2018-2019, la seconda consecutiva nell'Eccellenza laziale.



«Si tratta di un giocatore importante con trascorsi in categorie superiori che potrà darci una grossa mano a centrocampo- ha spiegato il dirigente dell'Ausonia, Carlo Iodice- non andrà via nessuno e Coppola potrà giocare tranquillamente insieme sia a Wade che Badu. sarà poi il mister a decidere chi e come far giocare. Possiamo dire di essere comp,leti con questo giocatore».



Domani mattina prima partitella in famiglia. Poi il 12 agosto ritorno ad Ausonia e gara amichevole con l'Albanova ed il 19 agosto con il Mistral Gaeta.



L'ingaggio di Coppola dimostra ancora di piu' la volontà della società di puntare alla serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA