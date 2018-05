Insulti e disprezzo, preoccupa il silenzio dei tanti

di Antonello Valentini

Il prezzo del disprezzo si aggira intorno ai 150 mila euro: è il totale delle ammende pagate finora dalle società di A per i cori e gli insulti dei delinquenti da stadio, ignoranti specializzati nella discriminazione territoriale. Ma quello che deve preoccupare davvero non sono soltanto le minoranze becere che a Genova hanno insultato i napoletani per essere napoletani e a Torino sono riapparse nella festa scudetto della Juve: sono le maggioranze silenziose, pavide e sorde, che nella migliore delle ipotesi condannano a parole ma preferiscono non impicciarsi e tapparsi le orecchie. Due domeniche fa, è andato in campo il presidente della Sampdoria Ferrero per bloccare una curva scatenata contro il Napoli e per fortuna l’arbitro Gavillucci non ha fatto finta di non sentire - come altre volte purtroppo è capitato - e ha fermato la partita. Resta il dato vergognoso che in 12 trasferte su 19 il Napoli e i suoi tifosi sono stati offesi negli stadi italiani da gruppi di sedicenti ultras. “Il concetto di discriminazione territoriale è tutto italiano, non esiste altrove”, ripeteva con ghigno tagliente Michel Platini quando era il n.1 della Uefa. E infatti - sembra un paradosso - la Federcalcio lo ha eliminato dal Codice di Giustizia, riducendo tutto al solito discorso dei soldi, quanto costa insultare una città o un’intera tifoseria? Reduce dal successo internazionale della citazione su “Optì Oba che prima di venire in Italia mangiava le banane” ( 6 mesi di squalifica dalla UEFA per comportamento razzista), al primo Consiglio federale della sua gestione, una settimana dopo l’ascesa al vertice della Figc, Carlo Tavecchio propose e fece modificare la norma esistente (18 agosto 2014): niente più squalifiche o chiusura dello stadio o di singoli settori per discriminazione territoriale, derubricata a semplice espressione oltraggiosa, da punire con la sola ammenda. Genova ovviamente (quanto Torino), non merita certe etichette: e proprio a Marassi, a fine mese, si giocherà “la partita del cuore”, per un calcio che deve restare pulito e solidale.



