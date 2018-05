Inter, anche Gagliardini tra i convocati per la Lazio

C'è Roberto Gagliardini tra i 22 convocati dal tecnico dell'Inter Luciano Spalletti per la sfida di domani sera all'Olimpico contro la Lazio. Il 24enne centrocampista si è allenato solo in parte con il gruppo durante la settimana, dopo il problema muscolare riscontrato nella gara contro il Cagliari del 17 aprile: per questo contro i biancocelesti dovrebbe partire titolare Matias Vecino.



