Inter-Cagliari: Brozovic è perfetto, Handanovic mai impegnato

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6

Mai impegnato per tutta la partita.



CANCELO 7

Primo gol con la maglia dell’Inter per rompere il digiuno dell’Inter in fase realizzativa.



SKRINIAR 6.5

Impeccabile ed elegante, come sempre.



MIRANDA 6.5

Il brasiliano tiene a bada gli attaccanti del Cagliari.



D’AMBROSIO 6.5

Ottimo pallone per Karamoh in occasione della traversa colpita dal francese.



GAGLIARDINI 6

Duella in mezzo al campo e si propone in avanti. Esce per infortunio dopo la mezz’ora.



BROZOVIC 7

Luciano Spalletti gli ha trovato il ruolo in questa Inter. Segna un bellissimo gol.



KARAMOH 6.5

Ha qualità sulla quale lavorare, ma che errori davanti a Cragno. Imposta l’azione del 2-0.



RAFINHA 7

Partecipa a tutte le azioni offensive dei nerazzurri. Suo il tocco vincente per Icardi.



PERISIC 7

Corre e mette molti palloni interessanti in mezzo. Firma il 4-0 al 90’.



ICARDI 7

Nel primo tempo sponde e tantissimi passaggi per i compagni, poi torna al gol a inizio ripresa.



BORJA VALERO 6

In campo per sostituire l’infortunato Gagliardini.



SPALLETTI 6.5

Torna alla vittoria e per almeno una notte è terzo in classifica.

