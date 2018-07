Inter, Dalbert ko e Fuori in Barella a Sheffield

È durata solo 7 minuti la partita del terzino dell'Inter Dalbert a Sheffield (Gran Bretagna) contro lo United. Il giocatore brasiliano è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla spalla, uscendo molto sofferente in barella accompagnato dagli applausi del pubblico inglese. Si tratta del quinto infortunio in questa estate per i nerazzurri, dopo i problemi muscolari per Nainggolan, Borja Valero e Politano e la lieve distorsione al ginocchio per Karamoh.



