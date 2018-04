Inter-Juventus, le pagelle: Santon distrugge tutto, Cuadrado sveglia i bianconeri

di Salvatore Riggio

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 5

La sua è una prestazione strana. Indeciso sulle uscite, ma fa una bellissima parata su una punizione di Dybala. Ma ha sulla coscienza i gol di Douglas Costa e Cuadrado.



CANCELO 6

Un brutto primo tempo, poi si inventa il solito cross perfetto su punizione.



SKRINIAR 6

Una gara al limite della perfezione, poi è sfortunato sul gol di Cuadrado.



MIRANDA 6

Come lo slovacco, sbaglia poco. Nel finale vede sbucare Higuain, ma non lo perde lui.



D’AMBROSIO 5.5

Spinge poco in attacco. In affanno in fase difensiva.



VECINO 4

Dopo 15’ commette un’ingenuità pazzesca lasciando l’Inter in 10.



BROZOVIC 6.5

Cerca di mettere ordine in mezzo al campo. In dieci, poi, è un’impresa riuscirci.



CANDREVA 5.5

Torna titolare, ma non torna Candreva. Da rivedere.



RAFINHA 5.5

Il brasiliano non fa mai una giocata decisiva.



PERISIC 7

Encomiabile quando torna in difesa. In attacco a tratti vince il duello con Cuadrado e propizia l’autorete di Barzagli.



ICARDI 7

Quando vede la Juventus, segna. Da sempre.



SANTON 4

Entra e ne combina di tutti i colori. Cuadrado gli sbuca da dietro e se lo sognerà di notte. Poi, perde Higuain sul gol del 2-3. Impatto nefasto sul match.



SPALLETTI 5

L’Inter ha un cuore d’oro, ma lui rovina tutto togliendo Icardi per Santon.





PAGELLE JUVENTUS



BUFFON 6

Devia in angolo un tiro dalla lunga distanza di Candreva.



CUADRADO 7

Suo l’assist per Douglas Costa e suo il gol che risveglia la Juventus.



RUGANI 4.5

Si abbassa sul gol di Icardi. Inconcepibile.



BARZAGLI 4.5

Prima si perde Icardi (insieme a Rugani e Higuain), poi commette l’autorete del 2-1.



ALEX SANDRO 5.5

Tiene bene in difesa nel primo tempo, poi si perde un po’.



KHEDIRA 5

Timido e impacciato. In mezzo è il peggiore dei tre.



PJANIC 6

Fa girare il pallone che è un piacere, ma è graziato da Orsato al 28’ per il fallo su Rafinha. Sarebbe stato rosso per doppia ammonizione. Stessa cosa nel secondo tempo.



MATUIDI 6

Un combattente d’altri tempi. Il Var gli annulla il gol dello 0-2 firmato nel primo tempo al 5’ di recupero.



DOUGLAS COSTA 6.5

Quando ingrana la marcia, non lo ferma nessuno. Suo il gol del vantaggio.



HIGUAIN 7

Sbatte contro il muro eretto da Skriniar e Miranda. Si perde Icardi sull’1-1, ma alla fine è lui a segnare il gol vittoria. A conti fatti, è decisivo.



MANDZUKIC 5.5

Va a chiudere in difesa sacrificandosi come sempre, ma in attacco non si vede mai.



DYBALA 7

Entra e regala l’assist della vittoria a Higuain.



BERNARDESCHI 6

In campo per dare aiuto in attacco.



ALLEGRI 7

Questa è una vittoria importantissima. Ora attende il Napoli. La lotta scudetto continua.

