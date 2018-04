La notte della verità per Spalletti e Allegri

di Alberto Mauro e Salvatore Riggio

Il derby d'Italia non sarà mai banale. Non lo è mai stato, non lo sarà stasera (78.328 biglietti venduti; incasso da record italiano di quasi 5,3 milioni di euro). Da una parte l'Inter che si gioca il quarto posto; dall'altra la Juventus che vuole il settimo scudetto di fila ed è ferita e arrabbiata per la sconfitta al 90' contro il Napoli. «Loro arrabbiati? E cosa dovremmo essere noi che non vinciamo nulla da sette anni? Saremo ferocissimi». Non ha torto Luciano Spalletti, che non si pone il problema del fallimento personale se i nerazzurri dovessero mancare la qualificazione alla Champions League: «Non mi sento bravo quando vinco, ma nemmeno un cogl... quando perdo». Per battere la Juventus e proseguire nel «percorso di crescita» il tecnico di Certaldo punta a una prestazione senza paura: «Non dobbiamo nasconderci». I migliori non possono fallire: Handanovic tra i pali; Cancelo a destra e Skriniar al centro; Brozovic in mediana con Vecino (favorito su Borja Valero); Perisic e Rafinha nella trequarti con Icardi in avanti. Un solo dubbio: Candreva o Karamoh? L'ex laziale sembra il favorito. E su Orsato: «Non vedo dove sia il problema. La Juve negli ultimi anni ha vinto sempre, quindi non ha senso proporre statistiche con questo o quell'arbitro».

BONUS FINITI

La Juve ha esaurito i bonus tra Spal (a marzo), Crotone e Napoli e può permettersi un solo risultato. Bianconeri contro tutto e tutti: il duello a distanza con i partenopei è infuocato. La squadra di Maurizio Sarri non è l’unica a sperare che il dominio juventino si interrompa dopo sei scudetti consecutivi. È stata la settimana più calda della gestione Allegri dopo quella di Reggio Emilia nel 2015, vissuta tra delusione post Napoli, la tensione nello spogliatoio dello Stadium e il confronto con gli ultrà a Vinovo, bissato nel pomeriggio di ieri da circa cento tifosi e da altrettanti all’arrivo del pullman in hotel a Milano. In mezzo alla tempesta – da buon livornese – Max Allegri non molla il timone e non perde il sorriso. «Adesso mi diverto, le situazioni piatte mi annoiano, tipo aver già vinto lo scudetto un mese prima. Ora serve coraggio e incoscienza, sono bei momenti da vivere con entusiasmo e volontà per scrivere un altro pezzo di storia. Ci sono momenti di difficoltà, ma questo non vuol dire che da una squadra di fenomeni siamo diventati brocchi, serve una gara tosta altrimenti non usciamo vivi da San Siro». Il dubbio è Dybala (nel tridente Douglas Costa, Higuain e Mandzukic), la suggestione Cuadrado terzino destro per mettere in scacco Perisic.



INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. All.: Spalletti

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 7 Cuadrado, 15 Barzagli, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic. All.: Allegri

Arbitro: Orsato di Schio

Tv: ore 20.45, diretta su Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1

