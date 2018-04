Inter, l'ad Antonello rincara la dose: «Orsato? Inaccettabile siamo arrabbiatissimi»

di Redazione Sport

«Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi. Il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi»: lo dice l'ad nerazzurro Alessandro Antonello a Inter Tv, commentando l'arbitraggio di Daniele Orsato durante Inter-Juventus. «Quello che è successo - aggiunge - è sotto gli occhi di tutti, è stato visto da 80 mila persone allo stadio, da 170 paesi collegati e 700 milioni di persone. Non è stato uno spot positivo per il calcio italiano. Anzi, forse è stata una eurofiguraccia».



«Abbiamo rivisto tutti gli episodi e non riusciamo a spiegarci come mai nella stessa partita siano stati usati due pesi e due misure. Nel mondo del calcio molte cose stanno cambiando ma sembra che alcune di queste rimangano invariate. Noi, comunque, siamo orgogliosi della nostra storia».



«Abbiamo perso una battaglia, probabilmente non solo per colpa nostra. Ma vogliamo vincere la nostra guerra sportiva, per noi e per i nostri tifosi. Siamo orgogliosi - aggiunge - della prestazione dei nostri ragazzi, che hanno messo passione e anima in campo, seppure in inferiorità numerica»

