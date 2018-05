Inter, la Champions League per trattenere Icardi

di Salvatore Riggio

Sarà destino, sarà quel che sarà, ma il regalo inatteso del Crotone di Walter Zenga (2-2 contro la Lazio) consegna un’ultima incredibile chance all’Inter. La Lazio è a tre punti: domenica all'Olimpico a Luciano Spalletti basterà vincere per volare in Champions grazie agli scontri diretti sui biancocelesti (a San Siro il 30 dicembre 2017 era finita 0-0). Sarà una finale vera, un po’ come quella del 5 maggio 2002 anche se in quell’occasione l’Inter si giocava (e perdeva) lo scudetto. Sarà una gara da 35 milioni di euro, il valore del quarto posto, del passaggio diretto alla massima competizione. Insomma, Lazio e Inter si giocano tutto, non solo sportivamente parlando. Si giocano anche una grossa fetta delle disponibilità economiche del mercato estivo. Perché senza Champions, difficilmente i nerazzurri riusciranno a riscattare Rafinha dal Barcellona (Cancelo non sarò riscattato comunque, il Valencia non fa sconti) e a trattenere alcuni big tra i quali Handanovic, Skriniar, Perisic e Icardi. Ed è proprio l’argentino il caso più scottante: si parlava di rinnovo, ma non ci sono stati passi avanti. Così, al momento, resta la clausola rescissoria di 110 milioni di euro che vale solo per l’estero e solo nelle prime due settimane di luglio. Il Real Madrid si è defilato dalla corsa perché punterà tutto su Neymar e sull’investimento monstre da 600 milioni di euro tra cartellino, bonus firma e ingaggio quinquennale. Così su Icardi restano Chelsea e Manchester United: per i Blues sarebbe il dopo Morata (destinato, pare, a un ritorno alla Juventus); per José Mourinho l’attaccante giusto per ripartire. Ma Spalletti non ci sta: crede «al 100% nella Champions». Sarebbe un trionfo e potrebbe contare ancora su Icardi. Ecco perché l’Inter, all’Olimpico contro la Lazio, non potrà perdere.

