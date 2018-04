Inter, la Champions può diventare un incubo: Spalletti non può più sbagliare

di Salvatore Riggio

I punti persi per strada iniziano a essere davvero troppi in casa Inter. C’è il forte rischio di fallire il quarto posto e la qualificazione alla Champions per i tanti errori commessi negli ultimi mesi. Un epilogo che Luciano Spalletti non vuole nemmeno immaginare. Nelle ultime due gare, Milan e Torino, i nerazzurri hanno raccolto soltanto un punto. Troppo poco (anzi, pochissimo) per quanto fatto vedere in campo e per le occasioni create. Nel derby sono stati fatali i due gol sbagliati di Icardi (con tanto di ammissione, a fine gara, dello stesso Gattuso); contro il Torino l’Inter si è trovata davanti un Sirigu perfetto, in giornata, che ha parato tutto e di più. Così Spalletti è passato da due vittorie potenziali a un misero pareggio contro i rossoneri. Ha fallito per due volte il sorpasso al terzo posto sulla Roma ed è addirittura scivolato in quinta posizione perché superato dalla Lazio. Dal prossimo weekend i nerazzurri non possono più sbagliare: giocheranno a Bergamo contro l’Atalanta e dovranno solo vincere per approfittare anche del derby tra giallorossi e biancocelesti. Fallire per la terza volta di fila il sorpasso, potrebbe essere pericoloso. A Spalletti il compito di preparare la gara come se fosse una finale senza rinunciare a Rafinha. L’Inter ha bisogno delle giocate del brasiliano e dei gol di Icardi. In mediana non ci sarà Brozovic perché squalificato: ad Appiano Gentile faranno di tutto per recuperare Vecino.

