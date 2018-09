Inter: Gagliardini, Dalbert e Joao Mario fuori dalla lista Champions

L'Inter ha ufficialmente presentato la lista dei calciatori per la Champions League 2018/19. «Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso all'UEFA la lista dei calciatori iscritti alla fase a gironi della Champions League 2018-19», si legge in una nota sul sito. Nell'elenco mancano Roberto Gagliardini, Dalbert e Joao Mario, lasciati fuori per motivi legati al fair-play finanziario: serviva infatti equilibrio tra acquisti e cessioni sul mercato per rispettare i parametri fissati dall'Uefa, motivo per cui la società ha dovuto rinunciare ai tre giocatori. Nella lista A è stato inserito anche il quarto portiere Raffaele di Gennaro, classe 1993 di rientro dallo Spezia. Nella lista B, sono presenti invece i giovani Gavioli, Dekic, Nolan, Roric, Zappa e Corrado.



Questo l'elenco completo: Samir Handanovic,Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Matias Vecino, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Andrea Ranocchia, Radja Nainggolan, Matteo Politano, Kwadwo Asamoah, Borja Valero, Joao Miranda, Daniele Padelli, Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar, Ivan Perisic, Tommaso Berni, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva e Raffaele Di Gennaro.

