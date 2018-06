Inter, Nainggolan: «Con la Roma poteva finire diversamente. La Juventus prima o poi sbaglierà»

«Il mio numero è il 4, ma l'hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo». Radja Nainggolan spiega così la scelta del numero di maglia 14, che è stato di Johann Cruijff, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell'Inter.



«Il momento giusto con l'Inter è arrivato e voglio godermelo al massimo. Sono stato vicino all'Inter in passato? In passato sono stato contattato, ma non c'era la disponibilità». Così il neointerista Radja Nainggolan. Sul passato dice: «Non voglio parlare troppo della Roma, voglio guardare al presente. Poteva finire diversamente, ma non voglio dire di più. Durante la trattativa mi hanno chiamato tutti, è importante sentire la fiducia e spero di ripagarla sul campo».



«La Juventus vince da tanti anni, è una squadra che si rinforza ogni stagione ma la speranza è che prima o poi sbagli un campionato e che quindi qualcuno altro possa vincerlo. Il mercato è ancora lungo, si stanno muovendo bene tante squadre e magari all'Inter arriverà qualche altro giocatore». Radja Nainggolan, durante la conferenza stampa di presentazione a Milano, punta in alto. «Spero di vincere qualcosa in fretta - aggiungi Nainggolan - anche perché non ho ancora vinto nulla»



«Icardi è diverso da Dzeko. Icardi vive per il gol, Dzeko lavora di più per la squadra. Ma sono due grandi attaccanti. Mi sono trovato bene con Edin, spero di farlo anche con Mauro. Ho già parlato con Icardi. Gli ho detto che sono carico e lui mi ha risposto che lo è altrettanto. Proprietà, allenatore e squadra hanno in testa lo stesso obiettivo». Radja Nainggolan, durante la conferenza stampa di presentazione, paragona i due bomber di Inter e Roma, prima di raffrontare anche gli allenatori: «Alla fine nel calcio parlano le statistiche. Con Spalletti arrivavo molto di più in area, con Di Francesco ero più arretrato. Cosa posso dare tatticamente lo deciderà Spalletti, è abbastanza intelligente per saperlo: posso giocare sulla trequarti ma anche come mediano».



Nainggolan rivela di non seguire il Mondiale («Guardare le partite mi farebbe pensare che non ci sono e mi farebbe male»), spera di accogliere in squadra il suo amico Dembelè («Ma non lo stresso, è con la Nazionale») e confida ciò che ama fare nel tempo libero: «Io al mattino porto mia figlia a scuola, quindi mi alleno e a pomeriggio mi rilasso. Non sono fanatico di serie tv. Mi piace vivere la vita, andare a pranzo o cena. Se non lo faccio ora...».

