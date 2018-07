Inter, Nainggolan replica a un tifoso della Lazio: «Pure quets'anno c'eri quasi...»

Il derby non finisce mai per per Radja Nainngolan. Il centrocampista belga ha risposto su Instagram a un tifoso della Lazio che nei commenti lo invitava a seguire l’esempio di Alisson e di trasferirsi al Liverpool per vincere finalmente qualcosa. «Pure quest’anno ceri quasi», la replica di Nainggolan, sottolinenando come la Lazio non sia riuscita a qualificarsi per la Champions League dopo lo scontro diretto perso con l’Inter. Il siparietto tra il giocatore belga e il tifoso biancoceleste è comparso tra i commenti della foto pubblicata dall’interista per salutare proprio Alisson.













© RIPRODUZIONE RISERVATA