Inter, Nainggolan saluta Roma: «È finita una favola, ma non per mia scelta»

di Gianluca Lengua

​Il dispiacere è tanto, ma il tempo aiuterà a superarlo. Sono momenti intensi per Radja Nainggolan che in questi giorni ha vissuto il trasferimento a Milano sponda Inter, lasciando la città che lo accolto per 4 anni e mezzo. Oggi è stato ufficializzato il suo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2022: «Cosa dire? Posso soltanto dire che ogni cosa che ho fatto l’ho fatta dando il meglio di me stesso e con il cuore», scrive il belga su Instagram in un post che sta prendendo migliaia di "like". Il belga ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 2022, alla Roma andranno 38 milioni di euro (24 cash e il resto in contropartite): «Purtroppo le favole finiscono e non sempre solo per scelta propria...Si chiude una storia bellissima e per me rimarrà sempre nel cuore. Ringrazio tutti i miei ex compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno accompagnato in questa bellissima realtà. Ringrazio tutti i tifosi con tanto affetto e ricorderò ogni singolo momento vissuto insieme. Ora inizia una nuova avventura e di questo sono felice... Darò il massimo di me stesso come sempre ho fatto. Mi mancherete. Vi saluto con affetto RN4».

