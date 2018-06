Inter, Nainggolan saluta Roma: «È finita una favola, ma non per mia scelta». Icardi gli da il benvenuto: «Da oggi lotteremo insieme»

di Gianluca Lengua

​Il dispiacere è tanto, ma il tempo aiuterà a superarlo. Sono momenti intensi per Radja Nainggolan che in questi giorni ha vissuto il trasferimento a Milano sponda Inter, lasciando la città che lo accolto per 4 anni e mezzo. Oggi è stato ufficializzato il suo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2022: «Cosa dire? Posso soltanto dire che ogni cosa che ho fatto l’ho fatta dando il meglio di me stesso e con il cuore», scrive il belga su Instagram in un post che sta prendendo migliaia di "like". Il belga ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 2022, alla Roma andranno 38 milioni di euro (24 cash e il resto in contropartite): «Purtroppo le favole finiscono e non sempre solo per scelta propria...Si chiude una storia bellissima e per me rimarrà sempre nel cuore. Ringrazio tutti i miei ex compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno accompagnato in questa bellissima realtà. Ringrazio tutti i tifosi con tanto affetto e ricorderò ogni singolo momento vissuto insieme. Ora inizia una nuova avventura e di questo sono felice... Darò il massimo di me stesso come sempre ho fatto. Mi mancherete. Vi saluto con affetto RN4».



«Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme». Il capitano dell'Inter Mauro Icardi accoglie il nuovo acquisto Radja Nainggolan con un messaggio diffuso su Instagram. Icardi sui social ha postato un'immagine in bianco e nero che lo ritrae in un contrasto proprio con Nainggolan, in un Inter-Roma disputato un paio di stagioni fa a San Siro.

