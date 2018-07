Inter, Nainggolan si ferma per una settimana: distrazione muscolare alla coscia

Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan si è procurato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra nel corso della gara contro il Sion. È questo l'esito degli esami medici svolti stamani dal giocatore nerazzurro, che sarà rivalutato nei prossimi giorni. Il belga dovrebbe saltare le amichevoli con Zenit (domani) e Sheffield (martedì 24 luglio) e fermarsi per circa una settimana: il problema non è grave, ma non c'è volontà da parte dell'Inter di accelerare il rientro in questo momento della stagione. Lieve distorsione al ginocchio destro invece per Yann Karamoh, anche lui uscito malconcio dalla sfida in Svizzera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA