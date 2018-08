Inter, offese all'arbitro: 10mila euro di multa a Spalletti

Una multa da 10.000 euro e una diffida. Tanto sono costate al tecnico dell'Inter Luciano Spalletti le «espressioni gravemente offensive» dirette all'arbitro Mariani al termine del match perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ammonizione con diffida da parte del giudice sportivo per l'allenatore del Torino Walter Mazzarri «per aver al 36ø del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale». Per quanto riguarda gli squalificati, dopo la prima giornata del massimo campionato di Serie A un solo turno a Adam Nagy del Bologna. Nessuna sanzione, perchè non è previsto dal regolamento, per i capitani di Roma e Atalanta, Daniele De Rossi e Papu Gomez per non aver indossato la fascia prevista ma utilizzato una diversa.

