Inter, presentato Politano: «Qui per togliermi qualche soddisfazione. Ronaldo? Un bene per la serie A»

«Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all'Inter è un'onore, è uno dei club più importanti d'Europa e darò sempre il massimo. Sia che il mister mi voglia schierare a destra, a sinistra o in mezzo». Lo dice Matteo Politano, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto nerazzurro. «Il mio obiettivo - ricorda l'ex ala del Sassuolo - è fare bene con l'Inter, poi penserò alla Nazionale. Non mi pongo un obiettivo sul numero di gol da fare». Proprio la scorsa stagione, alla penultima giornata, un gol di Politano a San Siro aveva rischiato di togliere all'Inter la possibilità di qualificarsi per la Champions. «Molti tifosi - scherza Politano - me lo hanno un pò rinfacciato. Ma entrare a San Siro fa un certo effetto».



«Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe importante per la Serie A. Avere nel nostro campionato un giocatore così sarebbe importante». Il nuovo giocatore dell'Inter Matteo Politano, durante la conferenza stampa di presentazione, benedice da avversario il possibile arrivo in Italia del fuoriclasse portoghese. «I campionati sono lunghi - aggiunge Politano -, la Juventus parte avvantaggiata ma in tanti si giocheranno lo scudetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA