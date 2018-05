Inter-Sassuolo, le pagelle nerazzurre: Brozovic si salva, Icardi affonda i nerazzurri

di Salvatore Riggio

HANDANOVIC 5

Beffato dalla punizione rasoterra di Politano. Poco lucido sul tiro di Duncan, poi non può nulla sullo 0-2 di Berardi.



CANCELO 4

Bruttissima partita. Commette troppi errori sia in fase difensiva sia in quella offensiva.



RANOCCHIA 5

Politano e Berardi lo fanno ballare un po’ troppo.



SKRINIAR 5.5

Si fa sorprendere dalle ripartenze del Sassuolo.



D’AMBROSIO 5

Avrebbe potuto fare di più.



VECINO 5

Parte bene, poi il centrocampo del Sassuolo limita il suo raggio d’azione.



BROZOVIC 6

L’ultimo ad arrendersi. Recupera, imposta e tira. Più di così, non può fare.





CANDREVA 5

Prima a destra, poi a sinistra, poi ancora a destra e ancora a sinistra. Cambia troppo e forse si confonde anche lui.



RAFINHA 6

Cerca di fare qualcosa andando a prendersi il pallone fino in difesa. Segna l’1-2 a 10’ dalla fine.



PERISIC 6

Corre ovunque e mette in mezzo qualche pallone, ma a volte è disordinato. Suo l’assist per Rafinha.



ICARDI 4

Non tocca un pallone e quando gliene arriva uno lo tira addosso a Consigli. Errore gravissimo. E non è la prima volta quest’anno.



KARAMOH 5

Doveva dare una scossa, si fa imbrigliare dalla difesa del Sassuolo.



EDER 5

Inesistente da quando mette piede in campo.



SPALLETTI 4

Rischia di fallire l’obiettivo quarto posto. Ora deve tifare Crotone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA