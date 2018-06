Skriniar: â€‹«Resto all'Inter per giocare la Champions»

«Resto all'Inter per giocare la Champions, questo è il mio obiettivo. Dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione». Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha confermato così la volontà di rimanere in nerazzurro. «Abbiamo fatto una buona stagione - le parole del centrale slovacco a Mediaset Premium - e raggiunto l'obiettivo. Rinnovo? Vediamo cosa succede, intanto manca una partita con la nazionale e poi finalmente andrò in vacanza. Icardi? Deve decidere lui, so che è contento all'Inter, credo resti qui. De Vrij ci darà una mano, saremo una buona squadra per la prossima stagione», ha concluso Skriniar.

