Ufficiale, Lautaro Martinez ha firmato con l'Inter

È ufficiale: Lautaro Martinez ha firmato un contratto di cinque anni con l'Inter. «Lautaro Martinez - si legge sul sito del club nerazzurro - è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante argentino ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023». Lautaro Martinez, chiamato in patria «El Toro», è nato il 22 agosto del 1997 a Bahia Blanca: arriva dal Racing e l'Inter lo ha pagato circa 22 milioni di euro. Martinez nell'ultima stagione ha realizzato 18 reti (di cui 5 in Copa Libertadores) in 28 presenze complessive. Martinez indosserà, con ogni probabilità, la maglia numero 10.

