Inter, Spalletti: «Contro la Juventus vietato nascondersi»

«Mi aspetto una prova importante, in queste partite chi pensa di nascondersi viene subito stanato. È una partita di quelle in cui bisogna prendersi responsabilità, cercare le giocate che fanno la differenza». Lo sottolinea l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Juventus: «Dice il saggio del calcio: 'prima della giocata illuminante si deve correre e portare a casa i contrasti, dopo bisogna correre e vincere tanti contrastì. Bisogna fare tutto. In più c'è la Juventus».



Se la Juventus arriverà a San Siro più arrabbiata dopo il ko con il Napoli, l'Inter sarà «ferocissima» secondo Luciano Spalletti. «Noi è da sette anni che non si porta a casa niente, pensate come siamo noi: saremo ferocissimi, se è codesta la condizione per dare di più, state tranquilli», dice alla vigilia di Inter-Juventus. «Viste le partite che ci sono davanti - aggiunge - secondo me sarebbe stato uguale se avessero pareggiato».



