Inter, Spalletti: «Cosa abbiamo in meno di Roma e Lazio? Un punto»

di Salvatore Riggio

L’Inter non molla la lotta Champions. Si duella a distanza con Roma e Lazio: «Cosa abbiamo in più di loro? Non lo so, però abbiamo un punto in meno», il pensiero di Luciano Spalletti.



Mal di trasferta. «Prima il problema era la mancanza di gol, ora le vittorie in trasferta. I problemi vanno risolti, dobbiamo buttare più avanti quelle qualità da campioni che ci possono far raggiungere risultati importanti. Per avere una completezza di un grande campionato ci vogliono il carattere, il cuore, il sentimento».



Assenza Gagliardini. «Potrebbe anche tornare prima ma lì abbiamo tanti giocatori come Candreva, Cancelo e Skriniar. In realtà Vecino è tornato ad allenarsi molto bene, quindi siamo a posto».



Lazio e Roma. «Cosa abbiamo in più? Non lo so, ma abbiamo un punto in meno di loro».



Atteggiamento. «Non avremo tempo per gestire le cose, dovremo essere bravi e possiamo fare una buona gara. Serve un atteggiamento di disponibilità nei confronti del compagno, tutto va fatto in più rispetto al solito. Stiamo raggiungendo una continuità di rendimento nei 90’, mettiamoci qualcosa in più».



Brozovic. «Si prende la responsabilità di provare delle giocate, di dare soluzioni e sbocchi alla squadra. Sta dimostrando personalità. In altri momenti non ha avuto la forza caratteriale di sostenere queste qualità. Nella nostra squadra è molto importante».



Traguardo. «Volevamo avere la possibilità di lottare fino in fondo per la Champions. È chiaro che da un punto di vista nostro dobbiamo essere sempre più esigenti. Però, pensiamo prima alla gara col Chievo».



Passata stagione. «Sette punti in più rispetto all’anno scorso? Si vuole sempre migliorare, sono state messe delle basi importanti per il futuro».



Rapporto con i tifosi. «Non ho mai avuto problemi di confronto con l’ambiente dove sono andato ad allenare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA