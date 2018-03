Inter, Spalletti: «Il derby? Pensiamo prima al Verona. Il prossimo anno sarò qui»

di Salvatore Riggio

Vietato distrarsi. Luciano Spalletti vuole pensare prima al Verona: «Non si può sbagliare. Per arrivare al derby nelle migliori condizioni, si deve vincere domani».



Derby. «Ci vuole una vittoria per prepararsi bene, è il miglior allenamento mentale. Non che la gara con il Verona sia un allenamento, ma non c’è modo migliore per arrivare al derby che vincere questa gara. Anche perché quella viene dopo, altrimenti si rischia di fare confusione. Io sono abituato a fare una cosa per volta».



Champions. «Obiettivo o mezzo miracolo? Io devo far dare il massimo ai giocatori e raggiungere l’obiettivo più alto che ci possa essere. Mi chiedo se stiamo raccogliendo abbastanza di quello che abbiamo a disposizione e secondo me ci sono ancora possibilità



Formazione. «Sarà improntate a domani perché è una gara difficile. Un conto è volere assolutamente una cosa e un’altra è aspettare che la vita faccia il suo gioco senza andare a determinarla con forza. In questo sport quando si vogliono raggiungere risultati importanti serve un po’ di rabbia. Se abbiamo il fuoco dentro per determinare quel che passiamo di giorno in giorno diventa una storia differente».



Rinnovo. «Io non sono in scadenza, sono venuti i dirigenti per fare il programma estivo. Io sono l’allenatore dell’Inter, sono problemi vostri. I contratti servono a far venir fuori un po’ di clamore ma vengono disfatti in un attimo. Non contano niente. Io faccio il contratto per non mettere in difficoltà me stesso e la società».



Cancelo e Rafinha. «Se mi aspettano che vengano riscattati? È una valutazione che faremo strada facendo. Mancano un po' di partite, si continua a mettere in conto che può succedere qualsiasi cosa».



Sabatini. «Le sue dimissioni hanno fatto rumore per il valore della persona e del direttore. Mi è dispiaciuto moltissimo. Lo conosco bene e so la qualità che ha personalmente, oltre che professionalmente. Detto questo, le sue dimissioni non lasciano nessuna eredità nel bene o nel male perché chi è dell’Inter deve continuare a mettere l’Inter davanti a tutto e credere nell’Inter. Vale per me e per tutti. Io in Sabatini vedo un samurai del calcio, affettivamente, perché ha la sintesi e dà battaglia per riuscire a incidere. Mi aveva detto che sarebbe venuto a salutarmi, non è passato ma l’ho sentito al telefono. Lo voglio salutare presto».





