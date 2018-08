Inter, Spalletti: «Abbiamo subito perso la testa. E' inspiegabile, così siamo l'anti nessuno»

«Abbiamo preso il primo gol del Torino in un modo difficile da spiegare: siamo stati sorpresi da un lancio lungo. Poi subentrano pressioni, c'è la testa di questa squadra importante che ne sente tante..». È un Luciano Spalletti che non nasconde il suo stato d'animo: «È preoccupante - dice a Sky - Anche l'anno scorso, quando abbiamo perso la prima partita, è stato difficile rimanere nelle proprie qualità: in certi momenti questa squadra perde qualsiasi connotato. Bisogna pedalare per essere l'anti qualcuno. Così siamo l'anti nessuno».

