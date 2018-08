Inter, Spalletti: «Modric? Continuo a sognare con i nostri tifosi»

«Modric? Io continuo a sognare insieme ai tifosi». Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti non chiude le porte al sogno Luka Modric. Il campione croato del Real Madrid resta un obiettivo di mercato per i nerazzurri, e l'incontro di lunedì tra il giocatore e il presidente dei blancos Florentino Perez potrebbe dare il via libera alla trattativa. «La società ha fatto vedere di lavorare in una maniera coerente - ha proseguito Spalletti a Sky -. È chiaro che un giocatore di quel livello sarebbe importante per noi. Io continuo a sognare insieme ai tifosi, ma abbiamo le carte in regola per sopperire a tutto quello che succederà. Mancano ancora alcuni giorni, poi se all'ultimo momento prendessero Messi lo accetterei volentieri», ha scherzato il tecnico.

