Inter, Spalletti non si fida: «Il Toro è battagliero. Il gol di Icardi nel derby? Mi vengono in mente le parole di Rizzoli»

di Salvatore Riggio

Archiviato il pareggio contro il Milan, l’Inter sfida il Torino dell’ex Walter Mazzarri: «Il Torino è abituato a lottare. Il gol di Icardi nel derby? Ricordo le parole di Rizzoli», le parole di Luciano Spalletti.



Torino. «Ho sempre avuto delle difficoltà ad affrontare il Torino. Sono abituati, per tradizione, a lottare. Loro hanno tanti ex? Se gli ex contro di noi sono stimolati, allora abbiamo contro tutta la serie A perché ne abbiamo tanti».



Mazzarri. «Lui ha qualità internazionale, è un allenatore esperto, che ha fatto bene da diverse parti, sa qual è il suo lavoro. Attualmente non è facile prevedere un Toro in un modo o in un altro. Giocava a quattro, ora gioca a tre in difesa. In una gara ha giocato 3-5-2, poi il 4-3-2-1. Ha fatto varie prove, bisognerà attendersi anche qualcosa di diverso e dovremo essere bravi perché non ci concederanno tanto campo e sono forti in fase difensiva. Come persona conosco Mazzarri perché abbiamo abitato nello stesso posto. L’ho incontrato qualche volta».



Icardi. «Il gol annullato nel derby? Sarebbe meglio non intervenire. Mi sono segnato quel che disse Rizzoli nell’ultima riunione. Lui parlò di un margine di tolleranza in cui sarebbe meglio far prevalere la decisione del campo. Per me vale quello, per cui non sto a commentare. Però mi lascia perplessa la gestione del fuorigioco in cui Mauro è indietro di un metro buono perché lì non c’è dubbio e anche se ce l’hai dovresti lasciar andare l’azione e rivederla dopo. Per il resto dobbiamo far sì che i risultati dipendano da noi e non dagli altri».



Gol sbagliati. «Non sono mai andati dai giocatori a rimarcare un gol sbagliato. Andare a rimarcare i difetti, non ti dà meriti».



Progetto tecnico. «Lavorare nell’Inter mi dà gioia. Non so a che percentuale siamo, ma ora siamo una squadra che può ambire a fare qualcosa di importante».



Errori da non commettere. «Quando sei tu a trovare la cura, non ci ricadi. L’ho già detto. I giocatori hanno risolto la situazione, hanno fatto vedere di avere un carattere tosto. Non hanno mai perso la bussola e sono sempre rimasti col timone ben saldo tra le mani, non trovando subito la rotta giusta ma trovando poi i gradi della virata e la direzione in cui volevano andare».



Belotti. «Affrontarlo è un buon test, ma lo è anche Iago Falque che ha fatto tantissimi gol e conosco molto bene. Ha un piede eccezionale. Ljajic stesso lo conoscete tutti. È un reparto offensivo di grande qualità. Belotti ha la stoffa del bomber e del campione, ci sarà da lavorare singolarmente e di reparto in maniera corretta. Ma ne abbiamo affrontati altri del livello di Belotti e abbiamo fatto bene, siamo fiduciosi sulla nostra forza».



Champions. «Ci sono diverse insidie, tutte uguali allo stesso modo. Nella lotta Champions ci sono anche più di tre squadre, ma le più vicine sono tre. È l’entusiasmo a fare la differenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA