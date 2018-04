Inter, Spalletti: «Per noi non è un derby decisivo, ma possiamo portare a casa il massimo»

di Salvatore Riggio

«A questa Inter non manca niente». Luciano Spalletti è pronto per il derby con il Milan. Se i nerazzurri vinceranno, manderanno a -11 (un abisso) i rivali rossoneri.



Derby. «Per Gattuso è decisivo? I miei giocatori sono stati bravi a renderlo non decisivo. Però, vale moltissimo e abbiamo l’occasione di portare a casa il massimo».



Svolta. «Nasce dai giocatori, anche se per un periodo gli si è intasata la crescita. Ma quando torna l’amore per l’Inter va tutto meglio. Non ci manca niente. Abbiamo la classifica che volevamo avere, abbiamo squadra e società forti e i tifosi ci spingono verso l’obiettivo finale».



Punto debole. «Resta quello di mettere tutto dentro la partita. Tutto il lavoro settimanale metterlo dentro la partita».



Brozovic. «Il mio è stato un errore involontario. Metterlo in quella zona lo ha responsabilizzato molto di più. Questo creargli un recinto gli fa sentire che deve comandare. Pensavamo l’opposto, essendo un anarchico al quale piace andare in giro, libero di interpretare. In quel ruolo è forte».



Periodo negativo. «Come ci siamo entrati? Essendo un momento vissuto per più anni diventa difficile uscirci per i calciatori. È un periodo di cui non possiamo essere contenti. Però facendo continue prove e non buttando vie le nostre certezze abbiamo trovato la soluzione».



Milan. «Sono una squadra forte. Abbiamo potenzialità importanti, ci giochiamo la partita convinti delle nostre potenzialità. Loro stanno bene, stanno giocando un buon calcio, fatto di possesso palla, di costruzione dal basso e verticalizzazioni improvvise perché Bonucci mette il pallone dietro la linea della tua difesa, ci sono esterni che spingono. Sono bravi a giocare nello stretto. Hanno qualità».



Classifica. «Non so quanto vale quel che potremmo perdere, so che vale molto di più quel che potremo conquistare da questo derby. Loro resterebbero comunque in una classifica importante, vista la mentalità dell’allenatore. Non gli cambierebbe nulla, però i punti comincerebbero ad essere diversi».



Perisic e Candreva. «Devono dare di più? I calciatori offensivi possono spostare un po’ di più l’ago della bilancia. Questi uno contro uno o le intuizioni fanno la differenza, però da parte nostra sarà fondamentale gestire la partita e la palla. Riuscire ad avere la possibilità di giocare nella metà campo avversaria. Ciò che faranno anche loro».



Atteggiamento. «La gara è stata preparata perché sappiamo cosa dobbiamo fare. Servono quelle cose che ci danno vantaggio. Dobbiamo perseguirle e metterle in pratica con assoluta convinzione che quella sia la strada giusta. Vogliamo avere la forza di giocare partite così importanti».



