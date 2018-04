​Inter, Spalletti: «Quando le cose non girano, non fai risultati»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Torino-Inter, Luciano Spalletti ha commentato così la sconfitta dei suoi contro i granata: “Ci sono momenti dove non va come vorresti neanche se la pigi. Abbiamo avuto meno bravura, meno pulizia per far circolare la palla, poi abbiamo preso qualche ripartenza che ci ha fatto buttare energie, mentre dovevamo comandare di più la partita soffocando meglio le nostre perdite di palla. Abbiamo giocato delle partite, ci sono gli avversari: quando le cose non girano le cose, non fai risultati. Perisic ha fatto una ricorsa e ha rubato palla, il suo tocco dietro non gli ha dato merito per la corsa e l’impegno. E’ andata in questa maniera. Rafinha in panchina? Viene da due anni in cui non gioca, tre partite in una settimana: mercoledì era in difficoltà di fiato. Quando la partita conta e quando si deve fare la differenza, si mette. Saluto a Mazzarri? Ha sempre timore anche quando vince, non c’è da aver timore, la partita è finita. Mi dà la manina con la puntina! (ride, ndr). Borja Valero? Secondo me non è calato, l’ho fatto giocare perché stava bene, ha fatto tanti metri: quando uno va a pressare, perde lucidità, ma è il giocatore che è sempre stato e può dare sempre il contributo. Ha equilibrio nel modo di fare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA