Inter-Spalletti, quanta confusione: servono idee più chiare

di Salvatore Riggio

L'Inter è già in difficoltà, in affanno e rischia di non guarire, almeno nell'immediato. Il pareggio contro il Torino, dopo aver dominato il primo tempo, ha mostrato tutte le lacune tecniche dei nerazzurri. Il mancato arrivo di Modric è un grosso vuoto ereditato dal mercato, ma non tanto per il croato in sé, che tanto comodo avrebbe fatto a questa squadra, ma per l'assenza di un centrocampista che detti i tempi e suggerisca l’appoggio a Brozovic. Il croato insieme a Vecino è stato triturato dal centrocampo del Torino, con Rincon e (soprattutto) Meité che non hanno lasciato scampo ai duei interisti. Senza che Luciano Spalletti trovasse una soluzione nel corso della ripresa. Anzi, il tecnico di Certaldo non sembra avere le idee chiare. Né sul modulo (difesa a tre o difesa a quattro?) né sui giocatori da mandare in campo. Miranda è finito in panchina per fare posto a D'Ambrosio in uno schieramento a tre e a Lautaro Martinez sono stati concessi soltanto tre minuti nei quali ha toccato due palloni creando però due pericoli nei pressi di Sirigu. Non tutte le responsabilità sono però di Spalletti, tradito dagli errori di Handanovic che hanno di fatto spianato la strada ai gol di Belotti e Meité. A fine gara non sono mancati i fischi di San Siro. Ora basterà Nainggolan a rimettere le cose in ordine? È ancora presto per dirlo. Di certo c'è da lavorare ed è per questo che Spalletti ha cancellato il giorno di riposo che aveva pensato di concedere alla squadra. Così come sono da cancellare le voci sul ruolo di anti Juve. Un'idea deleteria per questa Inter.

